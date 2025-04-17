وذكر بيان للهيئة، ورد لـ ، أنه "في عملية أمنية نوعية، توصلت قيادة عمليات قاطع في لمنافذ تزويد الإرهابي بالوقود في الأنبار الغربية".وبحسب البيان، فإن "العملية استندت إلى معلومات استخباراتية دقيقة ومتابعة ميدانية أسفرت عن قطع خطوط إمداد حيوية كان يعتمد عليها عناصر التنظيم في التنقل وتنفيذ الهجمات، مشيرا إلى ضبط 15,000 لتر من الوقود، بالإضافة إلى مضخات وخزانات، وبراميل مملوءة بالوقود".وأضاف، أن "الحشد عثر أيضا على محطة وقود متكاملة كانت تُستخدم من قبل عناصر داعش لتأمين احتياجاتهم اللوجستية في منطقة الكعرة بعمق ".