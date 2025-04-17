العثور على مخازن لتصنيع "العبوات" قرب جزيرة تكريت

وقال المصدر في حديث لـ ، "العثور على مخازن لتصنيع العبوات الناسفة قرب ".

وأضاف المصدر أنه "تم العثور على اكثر من 100 قذيفة محورة على عبوات ناسفة قابلة للتفجير"، من دون ذكر المزيد من التفاصيل.