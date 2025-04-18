بالصور.. احباط تهريب 20 شخصا الى بغداد

وقالت القيادة في بيان ورد لـ ، ان "مفارز مشتركة من ومديرية مخابرات ومديرية استخبارات ومكافحة ارهاب ديالى شعبة استخبارات ومفارز قسم شرطة جلولاء ومركزي الطبج وشيخ ، تمكنت من القاء القبض على سائق شاحنة بداخلها (20) شخص معُدين للتهريب ومن كلا الجنسين اجانب الجنسية يرومون الوصول الى العاصمة بدون اي موافقات او تصاريح أمنية تسمح لهم بالدخول".وأضاف "تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحقهم وتسليمهم الى مديرية استخبارات ومكافحة ارهاب ديالى".