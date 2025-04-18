شرطة ميسان تنفي استهداف منزل قائممقام المجر الكبير

وأكدت القيادة، في بيان ورد لـ ، أن “الأنباء المتداولة عارية تمامًا عن ، وتفتقر للمعايير المهنية الإعلامية”، مشيرة إلى أن “هذه الأخبار تحمل بين طياتها أساليب رخيصة تهدف إلى تضليل الرأي العام، وتندرج ضمن حملة ممنهجة تستهدف القوات الأمنية وتسعى للنيل من الإنجازات التي تحققت على المستويين الأمني والإنساني في المحافظة”.وحذّرت من مغبة الاستمرار في تداول مثل هذه الشائعات، مؤكدة أنها “ستتخذ الإجراءات القانونية بحق مروّجي هذه الدعايات، سواء كانوا أفرادًا من المواطنين أو صفحات مغرضة تهدف إلى زعزعة الأمن والاستقرار في المحافظة”.