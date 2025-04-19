قوات عسكرية قرب الحدود العراقية.. ماذا يحصل؟

وأفاد ، في خبر تابعته ، ان "رتلا عسكريا من وصل إلى مدينة البوكمال قرب الحدود العراقية".وأضاف ان "الرتل يهدف لضبط الحدود والتصدي لعمليات التهريب بين وسوريا".وكانت الرئاسة السورية قد قالت، الخميس الماضي، إن الشرع، ورئيس الوزراء العراقي ، بحثا، خلال لقاء ثلاثي مع في ، ملف أمن الحدود المشتركة، واتفقا على تعزيز التنسيق الميداني والاستخباراتي.