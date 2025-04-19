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قوات عسكرية قرب الحدود العراقية.. ماذا يحصل؟
أمن
2025-04-19 | 03:23
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
6,363 شوهد
السومرية نيوز
– امني
ذكرت وسائل إعلامية
سورية
، وصول قوات عسكرية قرب الحدود العراقية.
وأفاد
تلفزيون سوريا
، في خبر تابعته
السومرية نيوز
، ان "رتلا عسكريا من
وزارة الدفاع السورية
وصل إلى مدينة البوكمال قرب الحدود العراقية".
وأضاف ان "الرتل يهدف لضبط الحدود والتصدي لعمليات التهريب بين
العراق
وسوريا".
وكانت الرئاسة السورية قد قالت، الخميس الماضي، إن
الرئيس أحمد
الشرع، ورئيس الوزراء العراقي
محمد شياع السوداني
، بحثا، خلال لقاء ثلاثي مع
أمير قطر
في
الدوحة
، ملف أمن الحدود المشتركة، واتفقا على تعزيز التنسيق الميداني والاستخباراتي.
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