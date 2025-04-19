أثر خلافات مادية.. تفاصيل مقتل شخص على يد شقيقه في بغداد

وقال المصدر للسومرية نيوز، إن "مشاجرة بين اشقاء اثنين تطورت الى استخدم السلاح الخفيف مسدس وإطلاق النار، ما أدى الى مقتل أحدهم على الفور في بالعاصمة ".وتابع، ان "المعلومات الأولية اشارت الى ان المشاجرة حدثت بسبب خلافات مادية فيما بينهم".