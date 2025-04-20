حرب المخدرات في العراق.. 3 الاف معتقل و15 قتيلا وجريحا و2 طن خلال الربع الأول من 2025

وقال المديرية في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "تم القبض على 3006 متهماً والحكم على 973 مدان، وضبط 2 طن و 166 كيلو غراماً من مختلف المواد المخدرة ، خلال الربع الأول من العام الحالي".وأضافت ان " الخاصة في المقر العام كان له الدور البارز في خلال هذه المدة الزمنية حيث اسفرت عملياته الامنية التي نفذها بقرارات قضائية صادرة من قبل قاضي المختص بقضايا شؤون الخاصة عن ضبط (1 طن و 538 كيلوم غرام) من مختلف المواد المخدرة ".واشارت الى أن خسائر العدو بلغت 2 قتيلاً و 13 مصاباً .