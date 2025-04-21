السجن 15 سنة بحق مدان بجريمة الدكة العشائرية

وذكر إعلام في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "المدان أقدم على استهداف منزل أحد المواطنين بـ (قنبلة يدوية) أدت إلى إصابة اثنين من عائلته".وتابع، ان " الحكم صدر استنادا لأحكام المادة الرابعة / 1 و بدلالة المادة الثانية / 1 من رقم 13 لسنة 2005 والاستدلال بأحكام المادة 132/ 1 من قانون العقوبات".