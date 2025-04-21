في الكوت.. انتحار شخص من ذوي الاحتياجات بحرق نفسه في الشارع (فيديو)

وقال المصدر في حديث لـ ، إن "شخصا معاقا أضرم النار في جسده حتى فارق الحياة في أحد شوارع منطقة الشهداء في مدينة "، مبينا ان "الأسباب والدوافع لم تعرف لغاية الان".من جهة أخرى، تداول ناشطون على مواقع التواصل مقطع فيديو للشخص والنار مشتعلة بجسده على أحد الأرصفة وعكازه ملقاة جنبه، وسط استغراب وتعجب المارة من هذه الحادثة المؤلمة.