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الإطاحة بـ2500 مهرب ومتسلل وشراء السلاح بـ700 مكتب.. إحصاءات الداخلية لـ3 اشهر

أمن

2025-04-21 | 05:54
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
الإطاحة بـ2500 مهرب ومتسلل وشراء السلاح بـ700 مكتب.. إحصاءات الداخلية لـ3 اشهر
533 شوهد

السومرية نيوز-محليات

وصفت وزارة الداخلية اليوم الاثنين، الوضع الأمني حاليا هو الأفضل منذ 2003، مشيرة الى اعتقال حوالي 2500 شخص بتهم التسلل وتهريب الاثار فيما تسببت عملية "محاصرة المخدرات" بارتفاع أسعارها.



وقال مدير العلاقات والاعلام في الوزارة العميد مقداد ميري في مؤتمر صحفي لاحصاءات الربع الأول من العام 2025، وحضره مراسل السومرية، ان "الوضع الامني حالياً هو الأفضل منذ عام ٢٠٠٣ والى الان".

وأضاف ميري ان "قوات الحدود عقدت مباحثات مع قادة الحدود في الدول الجوار لضبط الشريط الحدودي، والعمل على ادخال الرادار لتقليل الجهد البشري"، مشيرا الى ان "عمليات الضبط في الحدود هي الأفضل في تاريخ الدولة العراقية".

وأكد "تجهيز قوات الحدود بطائرات مسيرة مجهزة بكاميرات حرارية مداها ٨٠ كيلومتر".

وأشار الى "وجود اشادة دولية وأممية لعمل قواتنا في مجال مكافحة المخدرات، واسعار المخدرات بارتفاع هائل وكبير بعد العمليات التي قمنا بها".

وأوضح انه "تم استحداث مديريات جديدة للمرور بلغت ٢٢ قاطعا بدلا من ١٢ قاطعا"، كما أشار الى ان "نسبة الفساد في الجواز الإلكتروني تبلغ صفر".

وحول الدفاع المدني، تم التعاقد على طائرتين للإنقاذ والإطفاء وتم تفعيل دور شرطة البيئة والرقابة، فضلا عن معالجة ٩٣٨ شائعة في قسم محاربة الشائعات في الوزارة.

اما نشاطات وزير الداخلية خلال 3 اشهر تمثلت بـ164 زيارة تفتيشية وزيارة المحافظات وحضور ورش والسفر الى بلدان أخرى.

وفيما يخص حصر السلاح، اكد ميري اكمال افتتاح ٦٩٤ مكتبا في كل العراق، وعمليات الشراء والتسجيل مستمرة.

كما أشار الى اعتقال 2487 شخصا كمتسللين عراقيين وجنسيات أخرى ومهربين، فضلا عن مهربي آثار، فيما تمكنت شرطة الطاقة من ضبط ما يقارب 4 مليون لتر من المشتقات النفطية المعدة للتهريب.


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عدد معتقلي المخدرات في العراق

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