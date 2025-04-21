مخلّف حربي يتربص بـ8 أطفال في ميسان!

حلّت بـ8 أطفال في بعدما قُـ.تل 1 منهم وأصيب 7 اخرين بجروح بينما كانوا يلعبون في منطقةٍ قرب بيوتِهم في ميسان. فكانت بانتظارهم مخلفاتٌ حر-بية ٌ بالقربِ منهم لتنفـ.جر بهم.أقارب الطفل المتوفي يتحدثون للسومرية في هذا التقرير!