اجتماع أمني – عسكري في ذي قار.. السوداني يصدر توجيهاً وتحذيراً

وذكر بيان لمكتب ورد لـ ، أن الأخير "ترأس اليوم، اجتماعاً لقادة التشكيلات والأجهزة الأمنية والعسكرية في ، إذ أكد أن استقرار الوضع الامني في المحافظة مكّن الحكومة من اطلاق والتنموية فيها، مشيراً إلى إطلاقه اليوم ثلاثة مشاريع مهمة هي؛ المتكاملة، والبنى التحتية في قضاء سوق الشيوخ، ومحطة كهرباء "، مشدداً على "أهمية الحفاظ على سيادة القانون والحقوق الخاصة والعامة".ووجه السوداني "بضرورة اليقظة والحذر إزاء جميع التحدّيات الأمنية، وكل ما يثير البلبلة ويؤثر على الاستقرار، مؤكداً ثقته بعمل أجهزتنا الامنية ومهنيتها، ودعمه للمنتسبين والضباط ما داموا يطبقون القانون وفق القانون والسياقات الصحيحة".وأوعز القائد العام للقوات المسلحة، "برفع مستوى التنسيق بين مختلف من أجل تنفيذ القانون، كما شدد على مضاعفة الجهود في ملاحقة تجّار المخدّرات لما تشكله من خطر كبير على المجتمع".