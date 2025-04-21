قبيل ترويجها.. ضبط "تريلة كحول" في كركوك

وذكر بيان للقيادة، ورد لـ ، أن "مفارز اللواء الأول، تمكنت من ضبط كمية كبيرة من المشروبات الكحولية تنوعت ما بين علب معدنية وقناني زجاجية، كانت مخبأة داخل عربة شاحنة (تريلة) معدة للتهريب والترويج في ، وإلقاء القبض على سائق العجلة المذكورة".وأضاف البيان، أن "العملية، جاءت بعد أن تمكنت مفارزنا من خلال التعاون مع الجهد الاستخباري المتمثل بقسم استخبارات شرطة الطاقة، حيث تم الإطاحة بالمتهم وحجز المضبوطات، ولدى التحقيق معه اعترف صراحةً عن قيامه بهذا الفعل لغرض الكسب المادي"، مشيراً إلى أنه "تم تصديق أقواله قضائياً وأُحيل إلى الجهات المختصة لينال جزاءه العادل".