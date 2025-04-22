حريق في حقل دواجن بالبصرة يتسبب بنفوق 35 ألف دجاج

وقال المصدر في حديث لـ ، إن "حريقا اندلع نتيجة تماس كهربائي في احدى القاعات ضمن حقول لتربية الدجاج في منطقة المشروع بمحافظة ".وأضاف المصدر، أن "فرق الدفاع المدني تمكنت من السيطرة على انتشار النيران الى القاعات الاخرى واخماده"، مبينا ان "الحريق تسبب بنفوق ٣٥ الف دجاجة وخسائر مادية اخرى في القاعة المخصصة لتربية الدواجن".