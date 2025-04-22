وذكر بيان للقيادة، ورد لـ ، أنه "في إطار الجهود المبذولة لحفظ الأمن والنظام ألقت مفارز مركز شرطة القطانة القبض على شاب كان يقود سيارة نوع “دوج” في وقت متأخر من الليل حيث قام بممارسة التفحيط وسط شارع المستودع في سلوك متهور بثه مباشرة عبر جهازه على مواقع التواصل الاجتماعي".وأشار إلى أنه "سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من يثبت تورطه في مثل هذه المخالفات وهناك مراقبة مركزية ستستمر في رصد الشوارع وتوثيق أي تصرفات مخالفة للقانون"، داعيا "أولياء الأمور والشباب إلى الالتزام بالقوانين والابتعاد عن السلوكيات التي تعرض حياتهم وحياة الآخرين للخطر".