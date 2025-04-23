سقوط طائرة مسيرة "محملة بالصواريخ" في صلاح الدين.. ما قصتها؟

وحصلت ، على صورة لطائرة مسيرة مدمرة نتيجة السقوط، قالت المعلومات انها سقطت بالقرب من قاعدة بلد الجوية في ناحية يثرب جنوب ، فيما تظهر الصور الطائرة وهي محملة بالصواريخ.وقال مصدر امني للسومرية نيوز، ان الطائرة سقطت في الساعة الـ11 من مساء امس الثلاثاء، مبينا ان الطائرة تابعة لقاعدة الجوية أي للقوات العراقية، دون الكشف المزيد من التفاصيل عن أسباب السقوط وما اذا كانت لأسباب فنية ام باستهداف مباشر.وتشهد محافظة ومناطق أخرى ولا سيما ، سقوط طائرات مسيرة بين الحين والأخر دون الإفصاح عن هويتها او أسباب سقوطها، حيث تتقاطع مسارات الطيران المسير في سماء مع توسع الجهات التي تمتلكها في منطقة عبارة عن خزان حروب صامت.