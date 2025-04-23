تفاصيل الحريق الي نشب في مجمع لسكن طلبة الحوزة العلمية بالنجف (صور)

وقال المصدر في حديث لـ ، إن "فرق الدفاع المدني في المحافظة تلقت نداء بوجود حريق اندلع في مستودعات مجمع يضم سكن لطلبة الحوزة العلمية مقابل جنوب "، مؤكدا أن "الحريق طال المستودعات ولم يصل الى سكن طلبة الحوزة".وأضاف المصدر، أن "6 فرق من الدفاع المدني وصلت الى مكان الحادث وتمكنت من إخماد الحريق بالكامل في عدد من الحاويات التي كانت تستخدم كمستودعات داخل المجمع"، مشيرا الى ان "الدفاع المدني فتحت تحقيقا في الحادث للتوصل الى أسباب اندلاعه".