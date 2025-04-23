مصدر: وفاة حالة ثانية يشتبه اصابتها بالحمى النزفية في المثنى

وقال المصدر في تصريح للسومرية نيوز، إن " امرأة لم يحدد عمرها توفيت في في ثاني حالة يشتبه اصابتها بالحمى النزفية في ".وتابع، انه "تم اخذ عينات للتأكد من اصابتها بالحمى النزفية قبل وفاتها في التعليمي".