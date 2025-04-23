تفاصيل حملة أمنية لردم مواقع الحرق العشوائي في بغداد



ـ أمني





أعلنت ، اليوم الأربعاء، ردم ٢٢ موقعاً للحرق العشوائي "جفر الفحم" جنوبي العاصمة.





وذكرت القيادة في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "باشرنا بردم وازالت (٢٢) موقعاً للحرق العشوائي "جفر الفحم" ضمن "ناحية " جنوبي العاصمة ".

وتابعت، ان "الحملة انطلقت بهدف تقليل التلوث البيئي الحاصل نتيجة انبعاث الغازات والروائح وعدم وجود موافقات اصولية (إنشائها بشكل عشوائي) ولما لها من ضرر على صحة وسلامة المواطنين واخذ تعهدات خطية بعدم تكرار الحالة مستقبلاً تجنباً المساءلة القانونية".