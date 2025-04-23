وزير الداخلية الاسباني في بغداد لبناء القدرات والتدريب والامن السيبراني

وقالت الوزارة في بيان ورد للسومرية نيوز، إن " ، ، استقبل في مقر الوزارة، نظيره الإسباني، غراندي مارلاسكا، إذ جرت استقبال رسمي للوزير الضيف والوفد المرافق له بحضور عدد من القادة الأمنيين والضباط".وأضاف البيان، أن "الوزير عقد مع نظيره الإسباني، اجتماعاً بحضور عدد من المسؤولين الإسبان وقادة العراقية، وبحث الجانبان جملة من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك من بينها مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والمخدرات".وتابع، أنه "جرت مناقشة التعاون في مجال التدريب وبناء القدرات، فضلاً عن الأمن السيبراني وتبادل الخبرات والمعلومات وعدد من الموضوعات المطروحة على جدول أعمال هذه الزيارة الرسمية".