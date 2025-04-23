إيطاليا تشيد بالتطور النوعي الحاصل في أداء القوات الأمنية العراقية

وذكرت في بيان ورد للسومرية نيوز، ان الفريق أول الركن الدكتور نائب ، استقبل في مقر القيادة، اليوم الأربعاء، قائد الإيطالي الفريق أول جيوفاني لانوسي والسفير الإيطالي لدى والوفد المرافق لهما.وفي بداية اللقاء رحب النائب بضيوفه وقدم التهاني والتبريكات للسيد المشتركة الإيطالي بمناسبة تسنمه منصبه الجديد، مثمنًا دوره الكبير عندما كان قائدا لبعثة في العراق، كما شهد اللقاء بحث جملة من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في مقدمتها تعزيز التعاون والتنسيق المشترك بين البلدين الصديقين، بحسب البيان.كما تحدث نائب قائد العمليات المشتركة – بحسب البيان - عن أهم الواجبات التي تقوم بها قيادة العمليات المشتركة خاصة في مكافحة الإرهاب وملاحقة من تبقى من عناصره المنهزمة، مشيراً إلى أن القوات الأمنية العراقية أصبحت لديها الخبرة الكافية للتعامل مع التحديات ووضع المعالجات الفورية لها، مبينا أن هناك متابعة حثيثة من قبل السيد القائد العام للقوات المسلحة لجميع العمل الأمني والاستخباري الذي تقوم به قواتنا الأمنية. كما قدم شكره وتقديره لجهود الجانب الإيطالي في مساعدة العراق خلال حربه مع العصابات الإرهابية، فضلاً عن التعاون في مجال التدريب وبناء القدرات وتطوير الإمكانيات.من جانبه، أشاد قائد العمليات المشتركة الإيطالي بالتطور النوعي الحاصل في أداء القوات الأمنية العراقية، مقدماً شكره وتقديره للنائب على حسن الاستقبال والترحيب، مؤكداً حرص بلاده على تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين في شتى المجالات خاصة الأمنية منها.