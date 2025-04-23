اسقاط طائرة مسيرة في صحراء الأنبار (صور)

وقال المصدر في حديث لـ ، "استخبرنا عن إسقاط طائرة مسيرة من قبل حشد العشائري لواء ٥٤ مجهولة مصدر ضمن قاطع المسؤولية في ضمن ".وأضاف المصدر، أن "القوات الأمنية مازالت تحقق في القضية لمعرفة عائدية هذه الطائرة والمهام التي كانت تقوم بها فوق صحراء الأنبار".