اعتقال أحد أفراد "عصابة خطيرة" شرقي بغداد

أعلنت ، مساء الأربعاء، عن اعتقال أحد أفراد "عصابة خطيرة" شرقي العاصمة.

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وقالت القيادة في بيان، إن " ومن خلال الفرقة الخامسة شرطة اتحادية تلقي القبض على عدد من المتهمين بينهم احد افراد عصابة خطيرة متخصصة بسرقة الدراجات النارية وضبط بحوزته عشر دراجات ومواد اخرى متنوعة".

وأضاف البيان "تم اعتقال اخرين بجرائم الدكة العشائرية والتهديد وترويج وتعاطي المواد المخدرة، ضمن مناطق حي النصر- حي اور - حي اكد - شرقي العاصمة".