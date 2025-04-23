مقتل شخص بنزاع عشائري في ميسان

وقال المصدر في حديث لـ ، إن "نزاعا اندلع بين عشيرة جنوب تسبب بمقتل شخص ليس له علاقة باطراف النزاع".

وأضاف المصدر أن "قوة من الجيش العراقي تابعة لقيادة عمليات ميسان وصلت الى مكان النزاع وفرضت طوقا امنيا للقبض على المتسببين به ونقلت الجثة الى الطب العدلي".