اجرام الكرادة تباغت "أصحاب سوابق" في منزل يحتجزون فيه فتاة قاصر

وقالت القيادة في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "مفارز إجرام ، وبالاشتراك مع دوريات نجدة الكرادة، نفذت عملية أمنية نوعية أسفرت عن إلقاء القبض على مجموعة من المتهمين بالجرم المشهود، بعد قيامهم باحتجاز فتاة قاصرة تبلغ من العمر (13) عاماً داخل أحد الدور الخالية لمدة يومين ضمن منطقة البتاوين".وأضافت ان "التحقيقات الأولية أظهرت أن المتهمين من أصحاب السوابق، وتم ضبطهم داخل موقع الحادث، حيث جرى إيداعهم التوقيف، لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وفق أحكام المادة (422) من قانون العقوبات".وأكدت قيادة شرطة "استمرارها في ملاحقة الجناة والتعامل بحزم مع جميع الانتهاكات التي تمس أمن وسلامة المواطنين، لاسيما الفئات الضعيفة".