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الداخلية تعلن إبعاد 38 شخصا مخالفا لشروط الإقامة في العراق
أمن
2025-04-24 | 04:10
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
849 شوهد
السومرية نيوز
– أمن
أعلنت
وزارة الداخلية
، اليوم الخميس، ابعاد 38 شخصا مخالفا لضوابط وشروط الإقامة الى خارج الأراضي العراقية.
وقال الناطق باسم الداخلية العقيد عباس
البهادلي
في بيان ورد لـ
السومرية نيوز
، إن "
مديرية الأحوال المدنية والجوازات
والإقامة ومن خلال الجهات المختصة في
مديرية شؤون الإقامة
شرعت بإبعاد 38 شخصا مخالفا لضوابط وشروط الإقامة من مختلف الجنسيات الى خارج الأراضي العراقية".
وأضافت الوزارة، أن "المديرية استكملت جميع الإجراءات المتعلقة بهذا الشأن".
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