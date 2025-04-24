الداخلية تعلن إبعاد 38 شخصا مخالفا لشروط الإقامة في العراق

وقال الناطق باسم الداخلية العقيد عباس في بيان ورد لـ ، إن " والإقامة ومن خلال الجهات المختصة في شرعت بإبعاد 38 شخصا مخالفا لضوابط وشروط الإقامة من مختلف الجنسيات الى خارج الأراضي العراقية".وأضافت الوزارة، أن "المديرية استكملت جميع الإجراءات المتعلقة بهذا الشأن".