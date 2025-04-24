مكافحة الإرهاب ينفي فتح باب التطوع على ملاكه

وذكر الجهاز في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "ننفي الأخبار المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي والتي تُفيد بفتح باب التطوع على جهاز مُكافحة الإرهاب غير صحيحة".وتابع، انه "نود احاطة المواطنين الأحبة بعدم تصديق مثل هذه الأخبار وانتقاء الخبر من مصادرها الرسمية".