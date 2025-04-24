اعتقال 4 متهمين بجريمة قتل إثر نشوب مشاجرة في ناحية الوحدة جنوبي بغداد

وقال المصدر في حديث لـ ، إن "مفارز ومركز شرطة الوحدة وبالتنسيق مع القوة الماسكة للأرض، تمكنت من القبض على عدد من المتهمين إثر مشاجرة وقعت في ناحية الوحدة / حي الأبطال، وأسفرت عن إصابة ثلاثة أشخاص، أحدهم فارق الحياة متأثراً بجراحه".وأضاف المصدر، أن "هذه العملية جاءت بعد ورود إخبار من السيطرة المركزية بوجود مصابين في مستشفى الجامعة اللبناني، حيث تم التحرك الفوري من قبل المفارز إلى المستشفى وجمع المعلومات من المدعين بالحق الشخصي، فضلاً عن متابعة المراقبة".وتابع المصدر، "تم تشكيل فريق عمل مشترك أسفر عن القبض على أربعة متهمين، أحدهم اعترف صراحة بقيامه بطعن المصابين والمجنى عليه، بالاشتراك مع الآخرين"، مشيرا الى "ايداعهم التوقيف لاستكمال الإجراءات اللازمة بحقهم".