تعزيزات أميركية كبيرة قرب العراق.. ماذا يحصل؟

ووفق لحقوق الإنسان، فقد استقدمت قوات التحالف تعزيزات عسكرية ولوجستية وطبية متطورة، وكتلا إسمنتية على متن نحو 70 آلية بين شاحنات وآليات عسكرية، لإعادة التموضع الأمريكي في مناطق محددة شمال شرق .وقبل نحو أسبوع، وصل رتل من التعزيزات العسكرية واللوجستية الأمريكية من 70 شاحنة قادمة من ، متجها نحو قاعدة خراب الجير بريف رميلان في .وشمل الرتل معدات عسكرية مثل مصفحات ومنظومات رادار ومدافع بعيدة وعربات مصفحة وصهاريج وقود وصناديق مغلقة وقطع من الأسلحة.وتأتي هذه التعزيزات بعد إعلان "البنتاغون" عن خطة لتقليص عدد قواتها المنتشرة في سوريا من نحو 2000 جندي إلى أقل من 1000 خلال الأشهر المقبلة، موضحة أن "العملية ستكون مدروسة ومشروطة بالظروف، وتشمل إعادة تموضع القوات في مواقع مختارة، دون أن تُلغي القدرة على تنفيذ ضربات جوية ضد أهداف تنظيم ".