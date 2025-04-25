ضبط مشروبات كحولية مخبأة داخل "محرك سيارة" في صلاح الدين

وذكرت القيادة في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "مفارز تمكنت من ضبط عجلتين محملة بكميات مختلفة من المشروبات الكحولية مخبأة بطريقة احترافية لتهريبها وعبورها من السيطرات".وتابع، انه "تم ضبط المشروبات الكحولية واتخاذ الاجراءات القانونية الأصولية بحق سائقي العجلات، وارسال المواد المضبوطة الى الجهات المختصة".