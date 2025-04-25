مجموعة تروج باسم "ام اللول" في كربلاء.. والقوات الأمنية تتخذ إجراءاتها

وقال المصدر لـ ، ان "مجموعة مكونة من 6 اشخاص في ، قامت بالترويج باسم ام اللول عبر تواصل الاجتماعي".وأضاف ان "القوات الأمنية اجرت تحرياتها وتمكنت من القبض على عناصر المجموعة".