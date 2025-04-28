رصاصة أمنية تقتل شابًا بالخطأ خلال اشتباك مع تجار مخدرات بمدينة الصدر

وقال المصدر للسومرية نيوز، ان "قوة امنية اشتبكت مع اثنين من تجار خلال كمين نصب لهم ضمن قطاع 76 في ".وأضاف انه "اثناء تبادل اطلاق النار قامت القوة النار على كوفي شوب بالخطأ نتيجة تبادل الرصاص فيما بينهم، ما اسفر عن مقتل احد رواد الكوفي متاثرا بجراحه".