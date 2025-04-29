الانبار.. القبض على أحد أبرز تجار المخدرات الدوليين

وذكر بيان للهيئة، ورد لـ ، أنه "بناءً على معلومات استخبارية دقيقة، نفذت والانضباط – والأمن الوقائي عملية نوعية في / قضاء القائم، أسفرت عن إلقاء القبض على أحد أبرز تجار الدوليين".وأضاف البيان، أنه "بعد استحصال الموافقات القضائية الأصولية، انطلقت قوة من رجال المديرية إلى المنطقة المستهدفة، حيث نُصب كمين محكم أدى إلى القبض على المدعو (م .ح) وبحوزته كمية كبيرة من المواد المخدرة".