مقتل شخص إثر مشاجرة شرقي بغداد

وقال المصدر لـ ، إن شجاراً وقع بين شخصين في منطقة الأمين شرقي ، تطور إلى استخدام مسدس ناري ما أسفر عن مقتل أحدهما فيما لاذ القاتل بالفرار".وأضاف، أن "قوة أمنية وصلت إلى مكان الحادث فيما تم نقل الجثة إلى دائرة الطب العدلي والبدء في تعقب المتهم بارتكاب الجريمة".