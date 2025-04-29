فرنسا تتسلم رئاسة بعثة حلف الناتو في العراق

وقالت الوزارة في بيان اطلعت عليه إن وزيرها "وصل إلى الجمهورية الفرنسية اليوم في زيارة رسمية تستغرق عدة أيام، يرافقه وفد من كبار القادة والضباط في ، وفي إطار الزيارة التقى بنظيره الفرنسي السيد ، في مقر ".وأضافت أن "اللقاء بحث العديد من المواضيع أهم ما يتعلق بالوضع الأمني الإقليمي، ودور في ، كما تم التباحث بدورة بعثة حلف في العراق".وأشارت إلى أن "جمهورية ستستلم مهام رئاسة بعثة حلف الناتو في العراق خلال شهر أيار القادم، إضافة إلى بحث العلاقات الثنائية بين البلدين خاصة ما يتعلق منها بالجانب الأمني".ولفتت إلى أن "الطرفين بحثا تفاصيل العقد المبرم بين وزارتي الدفاع العراقية والفرنسية والخاص بتجهيز العراقي بعدد من طائرات نوع كراكال، إضافة إلى متابعة تنفيذ العقد الخاص بتجهيز العراقي برادارات الدفاع الجوي".