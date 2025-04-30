فرق الدفاع المدني تتوجه لمكافحة حريق اندلع داخل كلية في بغداد (فيديو)

وقال المصدر في حديث لـ ، إن "الدفاع المدني تلقت بلاغا بوجود حريق في أحد اقسام الجامعة في غربي العاصمة".وأضاف المصدر، أن "فرق الدفاع المدني توجهت لمكافحة الحريق"، مشيرا الى ان "الحادث لم يسجل خسائر بشرية واصابات لغاية الان".