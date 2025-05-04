في البصرة.. اعتقال شخصين حاولا "الاعتداء" على شركة أجنبية

أعلنت شرطة الطاقة، الاثنين، عن اعتقال شخصين حاولا "الاعتداء" على شركة أجنبية في .

وقالت الشرطة في بيان، "تنفيذاً لتوجيهات مدير عام شرطة الطاقة اللواء الركن (ظافر نظمي جمال) بتوفير بيئة عمل امنة للشركات الاجنبية والمحلية، يلقي القبض على متهمين (2) حاولا الاعتداء على احدى الشركات الاجنبية في ".

وأضاف البيان "تم تسليمهما الى مركز شرطة النفط المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية الأزمة بحقهما".