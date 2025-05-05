العثور على جثة شاب في نهر المحاويل

وقال المصدر لـ ، إن "جثة تعود لشاب يدعى (مهند هادي) من أهالي سدة التابعة لقضاء في عثر عليها مرمية في نهر ضمن المحافظة ذاتها".وأضاف، أن "قوة أمنية وصلت إلى المكان، فيما تم نقل الجثة إلى دائرة الطب العدلي".