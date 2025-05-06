كشف تفاصيل محاولة قتل الشاعر "مصطفى العقابي" في ميسان (صورة)

وذكرت القيادة في بيان ورد للسومرية نيوز، ان الشاعر مصطفى العقابي تعرض إلى عملية إطلاق نار عندما كان جالس قرب داره ضمن منطقة حجي عبد من قبل أحد الأشخاص كان يحمل سلاح نوع مسدس مما ادى إلى إصابته بجروح ونقل على أثرها إلى احدى المستشفيات.واضافت أنه وبناءً على توفر المعلومات وبعد الرجوع إلى المراقبة تم التعرف على منفذ الجريمة والانتقال إلى محل تواجده ضمن الرقعة الجغرافيّة المذكورة آنفا وبعد مداهمة منزله تمت الإطاحة به.وبينت القيادة ان المتهم تربطه صلة قرابة مع المصاب (نسابة) وسبب الاعتداء هو لوجود خلافات ومشاكل زوجية حادة حسب ما جاء بإفادة المدعين بالحق الشخصي. وأشارت القيادة إلى اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بحقه أصوليا.