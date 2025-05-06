بغداد.. وفاة ضابط برتبة عقيد بالشرطة الاتحادية

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
منوعات
عالم السيارات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
منوعات
عالم السيارات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
Live Talk
من
10:30 AM
الى
12:00 PM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
غارات أمريكية تستهدف ميناء رأس عيسى اليمني
المزيد
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2025
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
منوعات
عالم السيارات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
اقتصاد
الأبراج
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-525299-638821247436327125.jpg
بغداد.. وفاة ضابط برتبة عقيد بالشرطة الاتحادية
أمن
2025-05-06 | 06:38
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
1,232 شوهد
السومرية نيوز
ـ أمني
افاد مصدر أمني، اليوم الثلاثاء، بوفاة ضابط برتبة عقيد في
قيادة قوات الشرطة الاتحادية
اثناء الواجب شرق العاصمة
بغداد
.
وقال المصدر في تصريح للسومرية نيوز، إن "وعكة صحية مفاجئة أدت الى وفاة ضابط برتبة عقيد في
قيادة قوات الشرطة الاتحادية
اثناء الواجب".
وتابع، ان "الضابط توفي في مقر عمله داخل اللواء في منطقة
سبع البور
شرق العاصمة".
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
مقالات ذات صلة
تفاصيل تعرض مهندس لتعذيب وحشي على يد ضابط في الشرطة الاتحادية ببغداد
13:09 | 2025-04-02
الحلفي يوجه بإلغاء كافة العقوبات الانضباطية بحق الضباط والموظفين والموقوفين بالشرطة الاتحادية
09:35 | 2025-05-02
نتائج التحقيق في مشاجرة “مدير الرواتب” بالشرطة الاتحادية والمهندس بشير
14:04 | 2025-04-04
وفاة ضابط وخمس إصابات بمشاجرة في البصرة
12:13 | 2025-05-01
وفاة
ضابط
الشرطة الاتحادية
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
الأنواء الجوية تصدر تحذيرا جديدا
محليات
45.39%
10:11 | 2025-05-04
الأنواء الجوية تصدر تحذيرا جديدا
10:11 | 2025-05-04
"الزموا المنازل قدر الإمكان".. تحذيرات للعراقيين
محليات
22.28%
09:40 | 2025-05-05
"الزموا المنازل قدر الإمكان".. تحذيرات للعراقيين
09:40 | 2025-05-05
زخات مطرية تضع حداً للأجواء الغبارية في العراق
محليات
16.38%
11:18 | 2025-05-05
زخات مطرية تضع حداً للأجواء الغبارية في العراق
11:18 | 2025-05-05
انخفاض أسعار الدولار في الاسواق العراقية
اقتصاد
15.95%
09:44 | 2025-05-04
انخفاض أسعار الدولار في الاسواق العراقية
09:44 | 2025-05-04
المزيد
أحدث الحلقات
ناس وناس
منطقة البياع بغداد - الحلقة ٢٣ | الموسم 8
05:00 | 2025-05-06
ناس وناس
منطقة البياع بغداد - الحلقة ٢٣ | الموسم 8
05:00 | 2025-05-06
Live Talk
LIVETALK | 2025
02:51 | 2025-05-06
Live Talk
LIVETALK | 2025
02:51 | 2025-05-06
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٥ آيار ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-05-05
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٥ آيار ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-05-05
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 05-05-2025 | 2025
12:30 | 2025-05-05
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 05-05-2025 | 2025
12:30 | 2025-05-05
خط أحمر
السطو على الصيدليات - الحلقة ٥ | الموسم 8
14:10 | 2025-05-04
خط أحمر
السطو على الصيدليات - الحلقة ٥ | الموسم 8
14:10 | 2025-05-04
عشرين
الانتخابات.. صراع المشاركة وقلق المقاطعة! - الحلقة ٥ | الموسم 4
16:30 | 2025-05-03
عشرين
الانتخابات.. صراع المشاركة وقلق المقاطعة! - الحلقة ٥ | الموسم 4
16:30 | 2025-05-03
رحال
اول كنيسة في تاريخ الديانة المسيحية، اور الاثرية، محافظة ذي قار - الحلقة ٢ | الموسم 6
14:30 | 2025-05-03
رحال
اول كنيسة في تاريخ الديانة المسيحية، اور الاثرية، محافظة ذي قار - الحلقة ٢ | الموسم 6
14:30 | 2025-05-03
Biotic
إصابات الرباط الصليبي عند الرياضيين - الحلقة ٣ | الموسم 4
15:00 | 2025-05-02
Biotic
إصابات الرباط الصليبي عند الرياضيين - الحلقة ٣ | الموسم 4
15:00 | 2025-05-02
حصاد السومرية
بلديات بغداد جيب مثقوب - حلقة ٤ | الموسم 2
13:30 | 2025-05-02
حصاد السومرية
بلديات بغداد جيب مثقوب - حلقة ٤ | الموسم 2
13:30 | 2025-05-02
ماكينة
BAIC X7 مع مصطفى ويسي - الحلقة ٤ | season 1
12:30 | 2025-05-02
ماكينة
BAIC X7 مع مصطفى ويسي - الحلقة ٤ | season 1
12:30 | 2025-05-02
الأكثر مشاهدة
ناس وناس
منطقة البياع بغداد - الحلقة ٢٣ | الموسم 8
05:00 | 2025-05-06
ناس وناس
منطقة البياع بغداد - الحلقة ٢٣ | الموسم 8
05:00 | 2025-05-06
Live Talk
LIVETALK | 2025
02:51 | 2025-05-06
Live Talk
LIVETALK | 2025
02:51 | 2025-05-06
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٥ آيار ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-05-05
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٥ آيار ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-05-05
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 05-05-2025 | 2025
12:30 | 2025-05-05
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 05-05-2025 | 2025
12:30 | 2025-05-05
خط أحمر
السطو على الصيدليات - الحلقة ٥ | الموسم 8
14:10 | 2025-05-04
خط أحمر
السطو على الصيدليات - الحلقة ٥ | الموسم 8
14:10 | 2025-05-04
عشرين
الانتخابات.. صراع المشاركة وقلق المقاطعة! - الحلقة ٥ | الموسم 4
16:30 | 2025-05-03
عشرين
الانتخابات.. صراع المشاركة وقلق المقاطعة! - الحلقة ٥ | الموسم 4
16:30 | 2025-05-03
رحال
اول كنيسة في تاريخ الديانة المسيحية، اور الاثرية، محافظة ذي قار - الحلقة ٢ | الموسم 6
14:30 | 2025-05-03
رحال
اول كنيسة في تاريخ الديانة المسيحية، اور الاثرية، محافظة ذي قار - الحلقة ٢ | الموسم 6
14:30 | 2025-05-03
Biotic
إصابات الرباط الصليبي عند الرياضيين - الحلقة ٣ | الموسم 4
15:00 | 2025-05-02
Biotic
إصابات الرباط الصليبي عند الرياضيين - الحلقة ٣ | الموسم 4
15:00 | 2025-05-02
حصاد السومرية
بلديات بغداد جيب مثقوب - حلقة ٤ | الموسم 2
13:30 | 2025-05-02
حصاد السومرية
بلديات بغداد جيب مثقوب - حلقة ٤ | الموسم 2
13:30 | 2025-05-02
ماكينة
BAIC X7 مع مصطفى ويسي - الحلقة ٤ | season 1
12:30 | 2025-05-02
ماكينة
BAIC X7 مع مصطفى ويسي - الحلقة ٤ | season 1
12:30 | 2025-05-02
اخترنا لك
حقيقة حدوث انفجار في بغداد
08:35 | 2025-05-06
عليها اثار "طلقات".. العثور على جثة فتاة مقتولة في بغداد
08:13 | 2025-05-06
اعتقال "سجاد جبر" لاستخدمه القرآن الكريم في الترويج لمنتجاته (صورة)
07:52 | 2025-05-06
سرق مركبة حكومية.. السجن ست 6 سنوات بحق موظف في واسط
07:11 | 2025-05-06
برئاسة الأعرجي.. اجتماع لمجلس وكلاء الأمن الوطني
06:49 | 2025-05-06
النزاهة تمدد مدة التقديم لدراسة الدبلوم المهني لهذه الاختصاصات
05:04 | 2025-05-06
سومر أف أم مباشرة على الهواء
سومر أف أم مباشرة على الهواء
استمع اليها عبر الانترنت، اينما كنت حول العالم
أبراج
على السومرية
اطلع على برجك
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.