بغداد.. وفاة ضابط برتبة عقيد بالشرطة الاتحادية

وقال المصدر في تصريح للسومرية نيوز، إن "وعكة صحية مفاجئة أدت الى وفاة ضابط برتبة عقيد في اثناء الواجب".وتابع، ان "الضابط توفي في مقر عمله داخل اللواء في منطقة شرق العاصمة".