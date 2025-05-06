الشمري: ضرورة متابعة كل من يحاول التأثير بالسلم المجتمعي بالتنسيق مع القضاء

وذكر للشمري في بيان ورد لـ ، أن الأخير "تفقد مديرية مكافحة الجرائم المعلوماتية التابعة الى وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في ".وأضاف، أن "الوزير عقد اجتماعاً ضم عدداً من الضباط، وأكد أن هذه المديرية المهمة لديها واجبات كبيرة لمكافحة الجرائم المتعلقة بالابتزاز الإلكتروني والابتزاز المالي والشائعات وغيرها من الجرائم الإلكترونية".وشدد الوزير على "متابعة كل من يحاول التأثير بالسلم المجتمعي"، موجهاً بالعمل على رفع مستوى التنسيق مع القضاء العراقي، وأن تنال هذه المديرية ثقة المواطنين، خاصة أنها تتعامل مع قضايا لها تماس مباشر معهم"واكد "دعمه الكامل لعملها وتوفير جميع ما تحتاجه من مستلزمات وموارد".