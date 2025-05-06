إحباط تهريب مستلزمات طبية في ميناء أم قصر

وقالت الهيئة في بيان ورد لـ ، إن "مديرية منفذ ميناء تمكنت من ضبط حاوية حجم 40 قدم في نقطة البحث والتحري خارج الجمركي تحتوي (مستلزمات طبية ومواد مختبرية) غير مصرح عنها في المعاملة المنجزة، معدة للتهريب".وأضافت أن هذه المواد "تحتاج الى موافقات من واصدار إجازة استيراد والفحص المختبري لبيان صلاحيتها للاستهلاك البشري، إضافة الى دخولها بحاوية حديدية غير مخصصة لنقل ".وأشارت إلى "تنظيم محضر ضبط وكشف اصولي معزز بالصور وإحالة الحاوية الى مركز شرطة جمرك الشمالي لغرض عرض الموضوع امام انظار قاضي ام قصر لمحاسبة المقصرين".