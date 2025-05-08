إغلاق شركتين لخدمات الحج والعمرة ومنفذ "صراف آلي" في بغداد

وقالت القيادة في بيان لـ ، إنه "ضمن الخطط المرسومة لقيادة عمليات في البحث والتفتيش المناطقي، شرعت تشكيلات (فرقة المشاة السابعة عشر، وقيادة شرطة بغداد الكرخ) بالاشتراك مع مفارز من (الامن السياحي، المنظمة) بتنفيذ عدد من واجبات جرد وتدقيق الشركات والمكاتب ضمن قـواطع مسـؤولياتهم، حيث تم غلق شركتين لخدمات " والعمرة والسفر والسياحة" ومنفذ اخر للصرف الالي".وأضافت القيادة، أن "هذا الإجراء جاء بسبب المخالفة للشروط والضوابط وممارسة الاعمال بدون موافقات اصولية، وذلك ضمن عدد من مناطق جانب من بغداد".