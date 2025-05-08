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إغلاق شركتين لخدمات الحج والعمرة ومنفذ "صراف آلي" في بغداد
أمن
2025-05-08 | 03:07
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
828 شوهد
السومرية نيوز
– أمن
أعلنت
قيادة عمليات بغداد
، اليوم الخميس، إغلاق شركتين لخدمات
الحج
والعمرة ومنفذ "صراف آلي" غير مجازة في جانب
الكرخ
من العاصمة.
وقالت القيادة في بيان لـ
السومرية نيوز
، إنه "ضمن الخطط المرسومة لقيادة عمليات
بغداد
في البحث والتفتيش المناطقي، شرعت تشكيلات (فرقة المشاة السابعة عشر، وقيادة شرطة بغداد الكرخ) بالاشتراك مع مفارز من (الامن السياحي،
مديرية الجريمة
المنظمة) بتنفيذ عدد من واجبات جرد وتدقيق الشركات والمكاتب ضمن قـواطع مسـؤولياتهم، حيث تم غلق شركتين لخدمات "
الحج
والعمرة والسفر والسياحة" ومنفذ اخر للصرف الالي".
وأضافت القيادة، أن "هذا الإجراء جاء بسبب المخالفة للشروط والضوابط وممارسة الاعمال بدون موافقات اصولية، وذلك ضمن عدد من مناطق جانب
الكرخ
من بغداد".
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