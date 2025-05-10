مكونة من رجل وامرأة.. اعتقال عصابة تمتهن تاجرة المخدرات والسلاح وسرقة الدراجات في بغداد (صور)

وقال المصدر في حديث لـ ، إن "معلومات وردت بوجود شخص يقوم بترويج وبيع المواد المخدرة ويمتهن سرقة الدراجات النارية في أحد مناطق شرق العاصمة".وأضاف المصدر، أن "قوة أمنية نصبت كمينا محكما والقت القبض عليه، واثناء تفتيشه تم العثور على (انبولة زجاجية) أدعى انها تعود لامرأة شريكته وتم التوجه به الى دار المتهمة في جانب والقبض عليها وضبط داخل الدار الاتي:دراجات نارية مسروقة عدد ٤مسدسات عدد ٢بندقية صيد عدد ٢مخازن كلاشنكوف عدد ٣عتاد بندقيةأسلحة جارحة: سكين وحربات