اعتقال "إرهابي" في صلاح الدين

وقالت في بيان ورد لـ ، إن قواتها "ألقت القبض على المدعو (خطاب خضر) والمطلوب وفق المادة (٤ إرهاب) في مدينة بمحافظة ".وأضافت، أن "المتهم تم تسليمه أصولياً الى قسم استخبارات ومكافحة إرهاب سامراء لإستكمال الإجراءات القانونية اللازمة بحقه".