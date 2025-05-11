الداخلية تمنع عناصرها من استخدام "الليزر" لتنظيم السير في الشوارع

واظهرت وثيقة موجهة من النائب عضو لجنة الامن النيابية الى ، طلبا من النائب بناءً على مناشدات من مواطنين بمنع استخدام أقلام الليزر من قبل عناصر المرور وباقي التشكيلات في تنظيم حركة السير لما له من اضرار خاصة لاصحاب العمليات في العيون، كما أظهرت الوثيقة هامش موافقة وتوقيع الوزير الشمري.