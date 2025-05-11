عمليات بغداد تفتح عددا من الطرق المغلقة وترفع كتلا كونكريتية شرقي العاصمة

وقالت القيادة في بيان ورد لـ ، إنه "ضمن الخطط المُعدة لرفع الكتل الكونكريتية وفتح الطرق المغلقة بهدف تقليل الزخم المروري وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، باشر الجهد الهندسي في الفرقة الأولى شرطة اتحادية، بفتح عدد من الطرق المغلقة ورفع الكتل الكونكريتية ضمن منطقة البلديات شرقي العاصمة".وأضافت القيادة، أن "رفع الكتل وافتتاح الشوارع جاء بالتنسيق والتعاون مع دائرة بلدية الغدير/ قسم التجاوزات".