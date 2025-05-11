في كربلاء.. اندلاع حريق داخل معرض تجاري والدفاع المدني ينقذ عاملا محاصر (صور)

وقال المصدر في حديث لـ ، إن "حريقا طال معرضا تجاريا بشارع (حمزة الزغير) جنوبي ".وأضاف المصدر، أن "فرق الدفاع المدني وصلت لمكان الحادث وتمكنت من انقاذ أحد العمال كان موجودا داخل ومحاصرا بالنيران".