خلافات عائلية.. نائب يعتدي على زوجته في بغداد

وقال المصدر لـ ، ان "خلافاً عائلياً وقع يوم امس، بين نائب في وزوجته تطور الى قيام الزوج بالاعتداء على زوجته من خلال الضرب، وذلك في منطقة بالعاصمة ".ولم يذكر المصدر مزيدا، من التفاصيل.