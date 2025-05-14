برا وجوا.. الشمري يتابع إجراءات تأمين تفويج حجاج بيت الله الحرام

وذكرت الوازرة في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "الشمري ترأس الاجتماع الخاص بتوفير الأجواء الآمنة والمناسبة لجميع الحجاج، خاصة في المناطق الحدودية"، موجهاً "بفتح مقرات جوالة وتواجد ممثلين عن وهيئة والعمرة، فضلاً عن توفير عجلات لأي لا قدر الله".وشدد الشمري على أن "يكون طريق الحجاج مؤمناً على مدار الساعة وتكثيف الجهود في عمل المراقبة، وأن تكون أماكن استراحة الحجاج مؤمنة بشكل كامل وإنجاز جميع الأمور المتعلقة بالجوازات وضمان الانسيابية بأعلى درجاتها ".